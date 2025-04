MP pede reforço da vacinação infantil em cidade de SC após acusações de imunização ‘arbitrária’ De acordo com a prefeitura de Garuva, a exigência da vacinação infantil segue as diretrizes do Ministério da Saúde

ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share