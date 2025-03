MPF pede que Inep reaplique prova do Enem 2024 em cidade de SC MPF alega que houve violação ao princípio da isonomia na aplicação do exame em Mafra ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 22h46 ) twitter

O MPF (Ministério Público Federal) publicou uma recomendação para que o Inep reaplique a prova do Enem 2024 em Mafra, no Planalto Norte catarinense. A solicitação foi feita porque os candidatos foram proibidos de deixar o local de prova com o caderno de questões após o horário permitido previsto no edital.

