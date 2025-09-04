MPSC apura nepotismo de prefeito de SC que nomeou a própria sobrinha O prefeito de Ouro, no Meio-Oeste do estado, deve exonerar a própria sobrinha do cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 01h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 01h17 ) twitter

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou que o prefeito de Ouro, no Meio-Oeste catarinense, exonere a própria sobrinha do cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa polêmica!

