MPSC apura nepotismo de prefeito de SC que nomeou a própria sobrinha
O prefeito de Ouro, no Meio-Oeste do estado, deve exonerar a própria sobrinha do cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio...
O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou que o prefeito de Ouro, no Meio-Oeste catarinense, exonere a própria sobrinha do cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou que o prefeito de Ouro, no Meio-Oeste catarinense, exonere a própria sobrinha do cargo de Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa polêmica!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: