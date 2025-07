MPSC apura troca de vacina por soro contra veneno de cobra em mais de 10 recém-nascidos Bebês receberam soro contra picada de cobra no lugar da vacina contra hepatite B em Canoinhas; Ministério Público apura responsabilidades... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 03h17 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) abriu uma investigação para apurar o erro na aplicação de medicamentos em 11 recém-nascidos no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, no Norte do estado. Os bebês receberam soro para veneno de cobra ao invés da vacina contra hepatite B.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

