MPSC cobra ações urgentes após surto de carrapatos em bairro nobre da Grande Florianópolis Prefeitura de Palhoça terá que apresentar as medidas que pretende adotar para combater a proliferação de carrapatos; prazo para resposta... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) enviou, na quinta-feira (6), uma nova solicitação para a Prefeitura de Palhoça cobrando ações urgentes para combate ao surto de carrapatos. A situação ocorre por conta do crescimento da população de capivaras no bairro Cidade Criativa Pedra Branca. O município decretou situação de emergência.

Saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas e a situação atual acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MJ cria força-tarefa para combater PCC no setor de combustíveis

‘Viva, Guida!’: moradora de Itajaí comemora 105 anos; veja vídeos

Morre aos 93 anos ex-reitor da Furb em Blumenau: ‘lembrado pela gentileza e alegria’