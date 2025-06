MPSC cobra fim de depósito clandestino de lixo mantido por São José há mais de 10 anos Investigação apontou que o descarte irregular resultou na diminuição da vegetação nativa; a Prefeitura de São José alega que já interrompeu... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou que a Prefeitura de São José interrompa imediatamente o descarte irregular de lixo em área pública. O local, conhecido como antigo Motódromo Pedra Branca, no bairro Potecas, é utilizado pelo município como depósito clandestino de resíduos desde 2011.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e as ações do MPSC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é encontrado morto na frente de casa em cidade de SC

Homem morre após se engasgar com carne em bar de SC

Motorista atravessa rio a nado após ‘mergulhar’ com carro em Porto Belo