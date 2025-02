MPSC cobra multa de prefeitura por falta de acessibilidade no Mercado Público de Florianópolis Ponto turístico no Centro da capital catarinense sofre com falta de manutenção e acessibilidade; MPSC cobra ações e pagamento de multa... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h46 ) twitter

O Mercado Público de Florianópolis, ponto turístico que reúne gastronomia, cultura e arte da capital catarinense, possui problemas de infraestrutura e sofre com a falta de manutenção. O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) cobra ações da Prefeitura Municipal de Florianópolis e o pagamento de multa pela não realização dos serviços ao longo dos últimos dez anos.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e as ações do MPSC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

