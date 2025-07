MPSC denuncia quatro homens por morte de empresária em Tubarão após disputa de herança Dos denunciados, dois estão presos e dois seguem foragidos, afirma delegado; cunhado é apontado como mandante do crime ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 17/07/2025 - 04h16 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) apresentou uma denúncia contra os quatro homens que teriam participado do assassinato da empresária de Tubarão, Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, no dia 22 de abril deste ano. Os acusados também foram denunciados pela tentativa de homicídio contra o companheiro da vítima, irmão de um dos suspeitos. A acusação, apresentada no dia 30 de junho, já foi recebida pela Justiça.

