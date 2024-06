MPSC e Estado unem esforços para manutenção das pontes em Florianópolis

ND Mais |Do R7

Cristiano Andujar

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) conseguiu ampla adesão à vistoria realizada nesta quinta-feira (27) pela manhã nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo. Além disso, obteve do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o compromisso de solucionar as pendências relativas à manutenção e conservação das estruturas.

