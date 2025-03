MPSC investiga Guarda Municipal de Chapecó após 3 em cada 10 prisões resultarem em violência Em 2024, índice foi de apenas 10%, segundo o MPSC; prefeitura diz que casos são específicos e não generalizados na Guarda Municipal... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 09h30 (Atualizado em 10/03/2025 - 09h30 ) twitter

Um levantamento do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) revela um aumento expressivo de denúncias de violência durante prisões em flagrante realizadas pela Guarda Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, no ano de 2025.

