MPSC vê falhas na proteção a criança morta em Florianópolis; Conselho Tutelar sabia do caso
Miguel Falk da Silva, de 4 anos, deu entrada no Hospital Infantil Joana de Gusmão no dia 22 de maio e situação foi repassada aos órgãos...
O Ministério Público de Santa Catarina acredita que houve falha no sistema de proteção contra menores no caso da criança morta em Florianópolis no domingo (17). Moisés Falk da Silva, de apenas quatro anos, deu entrada no MultiHospital após ser socorrido por vizinhos, com sinais de agressão.
