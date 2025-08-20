MPSC vê falhas na proteção a criança morta em Florianópolis; Conselho Tutelar sabia do caso Miguel Falk da Silva, de 4 anos, deu entrada no Hospital Infantil Joana de Gusmão no dia 22 de maio e situação foi repassada aos órgãos... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h38 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina acredita que houve falha no sistema de proteção contra menores no caso da criança morta em Florianópolis no domingo (17). Moisés Falk da Silva, de apenas quatro anos, deu entrada no MultiHospital após ser socorrido por vizinhos, com sinais de agressão.

Para entender todos os detalhes e as implicações desse caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

