Mudança brusca: calor de 30°C antecede chegada de frente fria no fim de semana em SC
Frente fria chega ao estado no fim de semana com rajadas de vento, chuva intensa e massa de ar frio; confira a previsão
O fim de semana em Santa Catarina começará quente em algumas regiões, mas terminará frio e chuvoso em todo o estado. A combinação de uma frente fria com uma massa de ar polar será responsável pela mudança no tempo. Segundo o meteorologista Piter Scheuer, os efeitos desse sistema climático seguirão influenciando a próxima semana, que deve ser marcada por frio persistente e instabilidade.
O fim de semana em Santa Catarina começará quente em algumas regiões, mas terminará frio e chuvoso em todo o estado. A combinação de uma frente fria com uma massa de ar polar será responsável pela mudança no tempo. Segundo o meteorologista Piter Scheuer, os efeitos desse sistema climático seguirão influenciando a próxima semana, que deve ser marcada por frio persistente e instabilidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões do tempo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões do tempo!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: