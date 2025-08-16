Mudanças no trânsito afetam principal ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú
Duas alterações de trânsito entre Itajaí e Balneário Camboriú requerem atenção dos motoristas
Quem transitar entre Itajaí e Balneário Camboriú pelos próximos dias terá que redobrar a atenção nos trechos de ligação entre os dois municípios. Um teste para a implantação de alteração de trânsito no bairro Ariribá e uma obra na avenida Osvaldo Reis vão requerer cuidados dos motoristas.
