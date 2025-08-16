Mudanças no trânsito afetam principal ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú Duas alterações de trânsito entre Itajaí e Balneário Camboriú requerem atenção dos motoristas ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 03h57 ) twitter

Quem transitar entre Itajaí e Balneário Camboriú pelos próximos dias terá que redobrar a atenção nos trechos de ligação entre os dois municípios. Um teste para a implantação de alteração de trânsito no bairro Ariribá e uma obra na avenida Osvaldo Reis vão requerer cuidados dos motoristas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

