'Muito especial para a equipe': colegas lamentam morte de médica de SC em acidente de balão

A médica Leise Herrmann Parizotto, de 37 anos, morta no trágico acidente de balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, no último sábado (21), era conhecida pelo atendimento humanizado e pelo forte vínculo com a equipe e a comunidade de Blumenau, onde atuava na rede pública de saúde. Em meio à comoção, colegas de trabalho da ESF (Estratégia Saúde da Família) Gustavo Tribess II destacaram sua dedicação, empatia e presença afetuosa no dia a dia.

