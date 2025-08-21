‘Muito feliz’: Patrícia Lueders, de Blumenau, fala sobre novo cargo no governo do estado
Educadora de 44 anos foi eleita presidente do Conselho Estadual de Educação e é a primeira representante de Blumenau a ocupar a função...
A educadora Patrícia Lueders, de 44 anos, assumiu oficialmente a presidência do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Natural de Blumenau, ela é a primeira representante da cidade a ocupar o cargo, considerado estratégico para a construção de políticas públicas na área.
