Muito luxo: construtora de SC sorteia BMW para corretor e viagem a Dubai para clientes

Em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis, celebrado nesta quarta-feira (27), uma construtora catarinense sorteou um profissional para ganhar um presente nada singelo: um automóvel BMW 320 GP, avaliado em mais de R$ 300 mil. O evento, promovido pelo Grupo J.A. Russi, ocorreu nesta segunda-feira (25), em Balneário Camboriú, e reuniu cerca de mil corretores com música ao vivo, food trucks, homenagens e a presença do comentarista e ex-jogador Diego Ribas, novo embaixador do High Tower, mais recente lançamento do grupo em Itapema.

