Mulher 73 anos é pega ao tentar entrar com drogas no sutiã no presídio de Chapecó Mulher de 73 anos era mãe de um detento e tentou entrar com as drogas durante visita; ela foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h07 )

Uma mulher de 73 anos foi flagrada tentando entrar com drogas escondidas no sutiã, no Presídio Regional de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na tarde da quarta-feira (5). Com ela foram encontrados maconha e fumo. A visitante, mãe de um dos detentos da unidade, foi identificada durante inspeção pelo scanner corporal.

