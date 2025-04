Mulher assassinada com tiro dentro de carro em SC era proprietária de posto de combustíveis Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, era empresária em Tubarão; crime aconteceu na noite de terça-feira (22) ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h45 ) twitter

Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, é a mulher assassinada com um tiro dentro de um carro em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, na última terça-feira (22). Ela estava acompanhada do marido, que foi atingido no peito e encaminhado ao HNSC (Hospital Nossa Senhora da Conceição).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

