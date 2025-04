Mulher ataca bombeiros com chutes e socos e é presa em SC Caso foi registrado em Schroeder, no Norte do Estado; bombeiros atendiam o filho da agressora, que caiu de moto ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi presa na tarde do último sábado (5) após atacar bombeiros durante o atendimento a um acidente de trânsito em Schroeder, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 16h24, no Centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Morro dos Cavalos é liberado 16 horas após explosão de caminhão; veja situação do trânsito

Mulher morre em grave acidente em Chapecó; ‘Tão jovem e linda’

Fundo de R$ 100 milhões vai investir em startups da Região Sul