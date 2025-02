Mulher ataca colega de trabalho com tesouradas após discussão em Jaraguá do Sul Vítima atacada pelas tesouradas precisou receber atendimento médico; caso aconteceu dentro de empresa ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h27 ) twitter

Uma trabalhadora foi atingida por tesouradas dentro da empresa que trabalha em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, no final da tarde desta terça-feira (25). O caso aconteceu na rua Manoel Francisco da Costa, por volta das 17h25.

