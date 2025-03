Mulher ataca pessoas com mordidas na Sapucaí e acaba presa no RJ Foram necessários três guardas — que também levaram mordidas — para conter a mulher no camarote ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h46 ) twitter

Uma mulher alterada foi presa durante dos desfiles do Grupo Especial em um camarote na Sapucaí, na noite desta terça-feira (5), no Rio de Janeiro. Conforme a Guarda Municipal, ela atacava as pessoas com mordidas e precisou ser contida por três agentes.

