Mulher brutalmente agredida e abusada pelo ex-companheiro busca por justiça em SC Fernanda Isolani foi espancada às margens da BR-282, em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h46 )

A vida da blumenauense Fernanda Isolani, de 45 anos, mudou completamente em junho de 2024. A mulher foi agredida pelo ex às margens da BR-282, em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. Nove meses após o crime, ela compartilha seu relato de sobrevivência e busca por justiça.

Saiba mais sobre a luta de Fernanda e a busca por justiça no relato completo no nosso parceiro ND Mais.

