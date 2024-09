Mulher clama por ajuda após agressão em Guarujá do Sul Um caso de violência doméstica foi registrado em Guarujá do Sul, no domingo (1°). A vítima pediu socorro para amiga após ser agredida... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 14h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h11 ) ‌



Uma mulher pediu socorro para amiga após ser vítima de agressão em Guarujá do Sul, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, no domingo (1°). O suspeito, segundo a PM (Polícia Militar), é o marido da vítima.

