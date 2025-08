Mulher confessa homicídio após dizer que marido caiu embriagado em SC Após perícia contestar versão de acidente doméstico, mulher confessa que matou marido em legítima defesa em Penha ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 04h57 ) twitter

Na noite deste sábado (2), por volta das 21h, uma mulher acionou o Corpo de Bombeiros de Penha para o resgate do marido, que teria caído e batido a cabeça em casa. Ao chegarem no local, a vítima já estava sem vida, momento em que acionaram a Polícia Militar. As informações iniciais repassadas pela mulher davam conta de que o homem, de 45 anos, caiu porque estava em estado de embriaguez. Porém, o que parecia ser um acidente fatal foi, na verdade, um homicídio.

