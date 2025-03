Mulher de 62 anos morre afogada após cair na piscina da própria casa em SC O marido chegou em casa e encontrou a mulher caída piscina, caso foi registrado em Herval do Oeste, no Meio-Oeste do estado

ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share