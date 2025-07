Mulher de SC vira o jogo e faz golpista cair no próprio golpe; ‘Fez o Pix’ A moradora de São José do Cedro, no Oeste, conseguiu enganar a falsa advogada com uma história inventada via WhatsApp ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 03h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O que era para ser mais uma tentativa de golpe via WhatsApp terminou de forma inesperada para um estelionatário. Em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina, uma moradora conseguiu virar o jogo e fez golpista cair no próprio golpe.

Saiba mais sobre essa história surpreendente e como Thaise Fávero deu a volta por cima consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MPSC apura troca de vacina por soro contra veneno de cobra em mais de 10 recém-nascidos

Vizinha de ‘Dubai brasileira’ em SC abre concurso público com vagas em diferentes áreas

Novos radares passam a operar em seis vias de Blumenau; veja onde e limite de velocidade