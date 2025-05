Mulher denuncia estupro após encontro marcado em aplicativo de relacionamento em SC Crime teria ocorrido em local isolado no município de Caçador, no Meio-Oeste do estado; suspeito se apresentou à PM após deixar a mulher... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um date marcado por meio de um aplicativo de relacionamento terminou em caso de polícia em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Uma mulher, que não teve a idade divulgada, denunciou ter sido estuprada durante o encontro, na noite do último sábado (24). De acordo com a Polícia Militar, a vítima procurou ajuda no Hospital Maicé, onde recebia atendimento médico especializado. Aos policiais, ela relatou que, após combinarem o encontro pelo aplicativo de relacionamento, os dois foram até um local isolado, onde o crime ocorreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é o funcionário mais antigo de biblioteca de SC e como seu trabalho ajuda pessoas cegas

‘Até que a morte nos separe’: noiva chega em carro de funerária e ‘assusta’ convidados em SC

Em leilão milionário, Florianópolis abre concessão de praça Pio 12 e estacionamento por 35 anos