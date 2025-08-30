Mulher diz que matou marido e escondeu corpo em freezer em SC por medo: ‘Se você for, te mato!’
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, continua acontecendo em Capinzal, no Meio-Oeste catarinense
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e escondeu corpo em freezer, foi suspenso na noite de quinta-feira (28), em Capinzal, no Meio-Oeste catarinense. A sessão havia iniciado às 9h, na Câmara de Vereadores, mas precisou ser interrompida após a ré passar mal durante o interrogatório, segundo o Ministério Público. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. A expectativa é de que a sentença seja anunciada ainda nesta sexta.
