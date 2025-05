Mulher é agredida com fio de luz e socos, mas acaba presa em SC; entenda Vítima e suspeito foram encaminhados à delegacia de Jaraguá do Sul após a agressão ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 07h00 ) twitter

Uma mulher acionou a PM (Polícia Militar) após ser agredida com um fio de luz, socos no rosto e chutes na manhã desta quinta-feira (1º). O companheiro da vítima foi preso suspeito de ter cometido a agressão, em Jaraguá do Sul. A mulher, no entanto, também foi conduzida à delegacia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

