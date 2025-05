Mulher é agredida e tem filha de 3 anos levada pelo companheiro em SC Homem fugiu com a filha de 3 anos após agredir companheira em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste catarinense; caso foi parar na delegacia... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h16 ) twitter

Uma mulher de 37 anos foi agredida com socos pelo companheiro e, no dia seguinte, teve a filha de 3 anos levada por ele sem qualquer explicação sobre o paradeiro da criança. O caso de violência doméstica ocorreu na comunidade de Linha Cordilheira, interior de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, e mobilizou a Polícia Militar na manhã do domingo (18).

