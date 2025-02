Mulher é agredida pelo companheiro com socos na cabeça após viagem a passeio em SC A mulher contou aos policiais que levou socos na cabeça do próprio companheiro após ele ingerir bebida alcoólica em uma viagem entre... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h28 ) twitter

Uma viagem a passeio com amigos terminou em agressão e um homem preso no interior do município de São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O caso foi registrado pela PM (Polícia Militar) na noite do último sábado (2).

