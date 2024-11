Mulher é agredida por familiares do ex-marido em SC após ir na casa retirar ar-condicionado Mulher é agredida por familiares do ex-marido em SC após ir na casa retirar ar-condicionado ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h31 ) twitter

Mulher agredida por familiares do ex-marido

Uma mulher ficou ferida após ser agredida por familiares do seu ex-marido na noite de segunda-feira (11), em Braço do Norte. Em relato a PM (Polícia Militar), ela comentou que foi no local para retirar um aparelho de ar-condicionado e foi rendida pelos familiares do ex-marido.

