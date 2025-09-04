Mulher é encontrada morta com as ‘calças arriadas’ em SC
O caso foi registrado na rua João Acácio Simas, na manhã desta quarta-feira.
Uma mulher foi encontrada morta em Camboriú. O caso foi registrado na rua João Acácio Simas, na manhã desta quarta-feira (3). A Polícia Militar foi chamada para verificar um cadáver encontrado em uma calçada.
Uma mulher foi encontrada morta em Camboriú. O caso foi registrado na rua João Acácio Simas, na manhã desta quarta-feira (3). A Polícia Militar foi chamada para verificar um cadáver encontrado em uma calçada.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: