Mulher é encontrada morta com sinais de estupro e deixa caderno com anotações em Joinville

Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência e possível abuso sexual no bairro Glória, em Joinville, no Norte catarinense, na manhã desse sábado (21). A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada oficialmente, apresentava lesões por arma branca e estava com parte das roupas retiradas.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

