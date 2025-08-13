Logo R7.com
Mulher é encontrada morta pelo cunhado com sinais de violência em Chapecó

Vítima de 27 anos estava sozinha em casa; polícia apreendeu mais de 23 kg de drogas no local e no carro dela

ND Mais|Do R7

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na tarde de segunda-feira (11) dentro de casa, no bairro Universitário, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a PM (Polícia Militar), a vítima, identificada como Rafaela Oliveira, foi localizada pelo cunhado, que acionou a PM.

