Mulher é hospitalizada após golpes de machadinha na cabeça; suspeito é preso em SC O caso aconteceu na última terça-feira (11) em São Miguel do Oeste; o suspeito foi preso temporariamente na tarde de quinta-feira

Uma mulher foi hospitalizada após ser agredida com golpes de machadinha na cabeça, ombros e braços. O caso aconteceu na última terça-feira (11) em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O suspeito foi identificado no mesmo dia e preso temporariamente na tarde de quinta-feira (13).

