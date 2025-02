Mulher é presa em flagrante por traficar crack escondido no sutiã em Florianópolis Além da mulher que escondia o crack no sutiã, dois homens foram presos, um deles suspeito de ser responsável pelo tráfico naquela região... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher suspeita de traficar pedras de crack que escondia no sutiã foi presa em flagrante no Centro de Florianópolis nesta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, além dela, foram presos outros dois que trabalhavam no mesmo local, próximo ao camelódromo, intercalando turnos.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Shows com Thiaguinho e Ana Castela tem últimos ingressos à venda no Sommer Festival em Blumenau

Celesc atrasa emissão de faturas aos consumidores; veja o que fazer

Mulheres são presas em Blumenau por integrar organização criminosa que trazia cocaína para SC