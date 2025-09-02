Mulher é presa suspeita de tentar matar o marido com garrafa de vidro em Itajaí
O crime foi registado na tarde deste domingo (31), no bairro Santa Regina
Uma mulher, de 46 anos, foi presa suspeita de tentar matar o marido em Itajaí. O crime foi registado na tarde deste domingo (31), no bairro Santa Regina. A Polícia Militar foi chamada para verificar uma ocorrência em que um homem, de 35, estava com cortes profundos pelo corpo. No local, os policiais militares questionaram a esposa da vítima.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
