Mulher é presa suspeita de tentar matar o marido com garrafa de vidro em Itajaí O crime foi registado na tarde deste domingo (31), no bairro Santa Regina ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 06h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h17 )

Uma mulher, de 46 anos, foi presa suspeita de tentar matar o marido em Itajaí. O crime foi registado na tarde deste domingo (31), no bairro Santa Regina. A Polícia Militar foi chamada para verificar uma ocorrência em que um homem, de 35, estava com cortes profundos pelo corpo. No local, os policiais militares questionaram a esposa da vítima.

