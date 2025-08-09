Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mulher é resgatada após viver 16 dias em cárcere privado, sob ameaça de arma, em Blumenau

Vítima, que tem um filho de 4 anos, foi mantida presa pelo companheiro, que foi preso no bairro Itoupavazinha, em Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher de 20 anos foi resgatada pela Polícia Militar após passar 16 dias em cárcere privado no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. Durante esse período, ela foi mantida sob ameaças de arma de fogo e sofreu agressões físicas.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.