Mulher é resgatada após viver 16 dias em cárcere privado, sob ameaça de arma, em Blumenau
Vítima, que tem um filho de 4 anos, foi mantida presa pelo companheiro, que foi preso no bairro Itoupavazinha, em Blumenau
Uma mulher de 20 anos foi resgatada pela Polícia Militar após passar 16 dias em cárcere privado no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. Durante esse período, ela foi mantida sob ameaças de arma de fogo e sofreu agressões físicas.
