Mulher é resgatada após viver 16 dias em cárcere privado, sob ameaça de arma, em Blumenau Vítima, que tem um filho de 4 anos, foi mantida presa pelo companheiro, que foi preso no bairro Itoupavazinha, em Blumenau ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher de 20 anos foi resgatada pela Polícia Militar após passar 16 dias em cárcere privado no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. Durante esse período, ela foi mantida sob ameaças de arma de fogo e sofreu agressões físicas.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Trecho de 40 km da BR-101 em SC mata mais que os 200 km da rodovia no Sul

Polícia identifica ‘especialista’ que driblou cooperativas em SC e gerou prejuízo de R$ 500 mil

Após rio ficar vermelho em SC, IMA age para conter vazamento de combustível