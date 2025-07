Mulher é surpreendida com golpes de faca dentro da própria casa em Chapecó Ela contou à polícia que havia trancado a porta antes de dormir, mas o suspeito conseguiu invadir a casa e a surpreendeu com três golpes... ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h37 ) twitter

Uma mulher de 52 anos foi brutalmente atacada com facadas na madrugada deste domingo (27), no bairro Líder, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu por volta das 3h59 na Rua Albino Sá Filho. Segundo a Polícia Militar, a vítima correu para a rua pedindo socorro, com pelo menos três ferimentos causados por arma branca. Ela relatou que estava em casa quando o ex-companheiro, de 40 anos, conseguiu invadir o imóvel, mesmo com a porta trancada.

