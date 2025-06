Mulher é suspeita de matar marido com tiro na cabeça enquanto dormia em SC O homem de 42 anos foi morto enquanto dormia em casa em Paial, no Oeste do estado; a esposa é a principal suspeita pelo assassinato... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 23h36 ) twitter

Um homem de 42 anos foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto dormia, na madrugada desta sexta-feira (20), no município de Paial, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita do crime é a esposa da vítima, uma mulher de 41 anos, que não foi localizada pelas forças de segurança até a publicação desta matéria.



