Mulher emociona advogados e tem dívida de R$ 5 mil perdoada em SC: ‘Ore por nós!

Durante audiência em Lages, advogados abriram mão da cobrança de dívida e pediram apenas orações em troca

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma audiência de conciliação no Juizado Especial Cível de Lages foi marcada pela emoção após uma mulher sensibilizar advogados ao relatar a difícil situação que enfrentava. O resultado foi uma decisão inesperada: o perdão de uma dívida de mais de R$ 5 mil.

