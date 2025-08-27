Mulher emociona advogados e tem dívida de R$ 5 mil perdoada em SC: ‘Ore por nós! Durante audiência em Lages, advogados abriram mão da cobrança de dívida e pediram apenas orações em troca ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 00h37 ) twitter

Uma audiência de conciliação no Juizado Especial Cível de Lages foi marcada pela emoção após uma mulher sensibilizar advogados ao relatar a difícil situação que enfrentava. O resultado foi uma decisão inesperada: o perdão de uma dívida de mais de R$ 5 mil.

