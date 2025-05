Mulher entra em carro, ameaça motorista com chave de fenda e rouba R$ 1.700 no Pix em SC Homem estava a caminho do trabalho quando foi abordado pela suspeita em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 05h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ameaçado com uma chave de fenda e faca, um motorista foi alvo de um assalto em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na madrugada de sexta-feira (16). A mulher suspeita de cometer o crime levou seu celular e R$ 1.700 no Pix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

‘Estamos vivos’: passageiro grava vídeo após sobreviver a acidente aéreo no Panamá

Motociclista de 21 anos morre após acidente envolvendo motorista bêbado em SC

Julia Coutinho, de 15 anos, conquista o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística