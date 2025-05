Mulher estrangulada em SC: saiba os passos do suspeito após o crime brutal Vítima foi estrangulada até a morte em Jaraguá do Sul; suspeito foi detido horas depois em Luiz Alves ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 01h19 (Atualizado em 03/05/2025 - 01h19 ) twitter

O principal suspeito de matar estrangulada uma jovem de 25 anos em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, está preso. Ele foi detido nesta quinta-feira (1º), horas após o crime, a cerca de 50 km de onde teria cometido o possível feminicídio. Inara Karina Tribess foi encontrada desacordada pela mãe, por volta das 8h16, após ser avisada sobre a possível agressão à filha. A mulher acionou a PM (Polícia Militar), que foi até a casa, no bairro Jaraguá 99, e constatou o óbito. A partir deste momento, a caçada ao companheiro da vítima começou.

