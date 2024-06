Mulher incendeia própria casa com cachorros dentro após briga com namorado Uma mulher foi presa após incendiar a própria casa com os quatro cachorros dentro após uma briga com o namorado, na tarde deste domingo...

ND Mais|Do R7 24/06/2024 - 16h34 (Atualizado em 24/06/2024 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share