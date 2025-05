Mulher morre após grave acidente em Chapecó Grave acidente aconteceu no começo da tarde deste domingo (11) e deixou uma motorista morta ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente de trânsito deixou uma mulher de 32 anos morta no começo da tarde deste domingo (11) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A colisão entre o carro e a carreta foi atendida na SC-480, no Distrito de Marechal Bormann.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imagens aéreas mostram estragos após tornado em cidade de SC

Com tornozeleira e sem acesso às redes sociais: como é a prisão domiciliar de Roberto Jefferson

Brasileiro encontrado morto na Argentina ficou preso em rochedo durante maré alta