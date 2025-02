Mulher morre após ser esfaqueada e companheiro é preso em SC Homem de 42 anos fugiu do local após o crime em Campos Novos; ele foi preso neste sábado (25) ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 22h47 (Atualizado em 25/01/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 54 anos morreu após ser esfaqueada na noite de sexta-feira (24) em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O companheiro dela fugiu do local e é o principal suspeito do homicídio.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Votação popular: pequeno paraíso em SC é finalista de prêmio internacional

Metais pesados são detectados na urina de crianças de Brumadinho seis anos após tragédia

Motociclista morre em grave acidente com carro na SC-417 em Itapoá