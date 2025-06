Mulher morre atropelada na SC-290 e corpo é arrastado por 200 metros Acidente de trânsito foi registrado em São João do Sul, no Extremo Sul do estado, na segunda-feira (23) ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 22h56 ) twitter

Uma mulher, identificada como Carina Rodrigues da Rocha, morreu após ser atropelada na SC-290, localidade de Sertão do Piritu, no município de São João do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina. O acidente de trânsito foi registrado na segunda-feira (23). Segundo informações de testemunhas, a vítima conduzia uma motocicleta Honda/CG, sentido oeste/leste, quando foi atingida por um VW/Gol. Com o impacto, a mulher caiu e, na sequência, um Renault/Clio, que seguia em sentido contrário, arrastou o corpo da vítima por cerca de 200 metros.

