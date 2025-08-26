Mulher morre atropelada por micro-ônibus no Litoral Norte de SC
O acidente aconteceu na tarde de sábado (23), em Bombinhas
Uma mulher morreu atropelada por um ônibus em Bombinhas. O acidente aconteceu na tarde de sábado (23), na rua Leão Marinho, no bairro José Amandio. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência por volta das 16h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
