Mulher morre atropelada por Porsche durante evento automobilístico em SC
Ocorrência foi registrada em Grão-Pará, no Sul do estado, na sexta-feira (22)
Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas após serem atropeladas por uma Porsche 911 Carrera durante um evento automobilístico em Grão-Pará, no Sul de Santa Catarina, na sexta-feira (22). A vítima que não resistiu, de 38 anos, chegou a receber atendimento médico no local.
